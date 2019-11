'Es Diari' renova i amplia els seus premis periodístics

Amb la idea d’arribar a encara més gent i d’oferir més oportunitats, introduint noves idees i també nous rostres, els tres premis de creació periodística que convoca anualment MENORCA «Es Diari» integren interessants novetats i presenten unes bases renovades, aprovades just fa uns dies per part del Consell d’Administració d’Editorial Menorca.

Una d’aquestes novetats, d’uns premis que tenen una dotació econòmica de 500 euros cadascun, és l’ampliació dels gèneres periodístics a cada concurs. Així, el premi Mateu Seguí Puntas, que es manté específic per a menors de 25 anys (per a persones nascudes d’ençà del 1994), no tan sols serà per a articles d’opinió sinó que s’amplia també al reportatge i a l’entrevista. Mentre que el premi Andrés Casasnovas, que no té límit d’edat per participar-hi i que fins ara abraçava l’entrevista i el reportatge s’amplia també cap a l’article d’opinió. I el premi Domingo Marqués, que se cenyia a la fotografia digital, ara també inclourà el vídeo (que ha de ser d’un màxim de tres minuts de duració).

L’altra novetat destacada és que el jurat no coneixerà la identitat dels autors a l’hora de valorar els treballs. Els originals, de fet, es podran presentar de dues maneres: signats amb un pseudònim i amb un sobre tancat on constin les dades de l’autor, en mà o per correu postal a les redaccions del diari; o per correu electrònic (premis@menorca.info) sense haver d’aportar cap dada fins que el jurat no hagi pres la decisió.

Els treballs han de ser inèdits, i mentre els que optin als premis Mateu Seguí Puntas i Andrés Casasnovas poden redactar-se en castellà o en català (extensió màxima de quatre folis), havent-se d’enviar tres còpies en cas que s’opti per enviar-ho a les redaccions (Cap de Cavalleria, 5 de Poima-Maó o carrer Beat Castell Camps 32 de Ciutadella); els que es presentin al Domingo Marqués (fotografia o vídeo) s’han d’enviar sempre en format digital i a través del correu electrònic habilitat.

Si bé cada concursant podrà presentar un màxim de dos treballs a cada premi, els guardons no es podran atorgar a autors que els hagin obtingut, en les respectives categories, en els darrers cinc anys. El termini de presentació dels originals acabarà el proper dia 6 de gener de 2020, anunciant-se més endavant la composició del jurat, lliurant-se els diferents premis durant el tradicional sopar de Sant Antoni que MENORCA «Es Diari» celebra cada 16 de gener. Els treballs guanyadors es publicaran a les pàgines del diari i també al web menorca.info.