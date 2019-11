David Russell, de Londres a Xile passant per Hongria

L’agenda del migjorner més internacional segueix ben plena de compromisos. I és que després de passar per Londres i Hongria, el guitarrista escocès i fill adoptiu de la localitat menorquina, David Russell, va iniciar aquest dijous una estada de deu dies a Xile, on farà diversos concerts i classes magistrals.

Russell viatja al país sud-americà després d’haver estat a la capital britànica. Allà va oferir diversos concerts i màsters class a la Royal Academy of Music, de la qual n’és membre des de 1997.

Budapest

Els darrers dies, Russell havia estat a Budapest, on el passat 10 de novembre va actuar al Franz Liszt Music Academy, un espai que el mateix músic valorava per la seva història. L’actuació va ser en el marc del Budapest International Guitar Festival, on interpretà obres com la transcripció per a guitarra de «Jesus bleibt meine Freude» de Bach, les «Cantigas de Santiago» o el «Vals de primavera» de Barrios. Un esdeveniment on coincidí amb altres dos músics de renom, l’americà Paul O’Dette i el cubà Manuel Barrueco.

Ara, una vegada Russell completi l’estada a Xile, té previst viatjar a l’Índia abans de les festes nadalenques, que passarà a Vigo, on resideix.