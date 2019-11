Manel actuarà a Maó al Cranc Festival 2020

La banda catalana Manel, que vindrà tot presentant el seu nou disc «Per la bona gent», és un dels nous grups que els organitzadors del Cranc Illa de Menorca Festival, Ataque Records, acaben de confirmar per a la quarta edició de l’esdeveniment.

Sens dubte, Manel, segurament el grup català amb major projecció nacional i internacional dels darrers anys i l’únic artista en entrar al cim dels charts espanyols fins a quatre vegades seguides amb àlbums cantats en català, serà un dels grans reclams del nou Cranc Festival, que durà el nom d’«Els 20 del Cranc 2020» i que tindrà lloc els dies 28, 29 i 30 de maig propers a Cala Figuera de Maó i, la primera jornada, a la seu del Museu de Menorca, també a Maó.

Juntament amb Manel i als ja anunciats concerts de Maika Makowski i de Bronquio, els organitzadors també han confirmat les actuacions dels reinventats Novedades Carminha, el grup gallec més de moda a Espanya i que actuaran per primera vegada a Menorca amb la seva fórmula musical (des del punk dels inicis passant per una xaranga amb reminiscències de trap i situant-se, finalment, en un mix entre el dancehall i un pop gamberro amb tocs de hip hop); el conegut Joe Crepúsculo amb el seu tecno-pop ple de sintetitzadors i la seva particular veu i lletres eloqüents (que repassarà el seu desè disc, recopilatori de la seva dècada de trajectòria en solitari); i el jove Ortiga (Manuel González), que només té 24 anys i ja és ben conegut als festivals espanyols amb el seu projecte en solitari, una proposta fresca que combina la música de revetlla, la salsa i el merengue.