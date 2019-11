Tasses de ‘Chocolat!’ al Principal

En dates properes a Nadal, el dissabte 21 de desembre a les 20.30 h i al Teatre Principal de Maó, la Banda de Música de Maó que dirigeix Miquel Llario cuinarà la peça «Chocolat!», una obra escrita pel valencià Carlos Pellicer, que també serà al concert, i que integra l’actuació de tres solistes de renom internacional: el trompetista freelance Raúl García i els percussionistes Esaú Borredà (solista de percussió de l’Orquesta Sinfónica de Madrid) i Raúl Benavent (solista de percussió de l’Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española).

«Chocolat!», de fet, que agafa el títol del sobrenom del trompetista Raúl García («Chocolate»), és una composició escrita per a trompeta solista, dos percussionistes i banda amb un estil inspirat en el funk i la música de jazz, i que, ideada per Carlos Pellicer i patrocinada per Sanganxa Music Store i l’editorial holandesa Molenaar Edition, va néixer amb la intenció que la pogués interpretar qualsevol banda interessada, amateur o professional, i integrant la possibilitat de fer feina amb aquests solistes de primer nivell.

El projecte «Chocolat!» va ser estrenat el 13 de gener de 2018 amb la Woodland Concert Band Torhout de Bèlgica, dirigida llavors per Nico Logghe, i a partir d’aquell moment va començar a girar per diferents ciutats europees i poblacions espanyoles, entre aquestes a Linz (Àustria) amb la Voelstalpine Blasorchester o a Mota del Cuervo o Llutxent amb l’Asociación Musical Moteña i la Unió Musical de Llutxent respectivament. Ara, el 21 de desembre proper, el projecte «Chocolat!» aterrarà al Principal de la mà dels seus creadors i de la Banda de Música de Maó que, des del març de 2010, dirigeix el també valencià Miquel Llario (1972).

Si bé «Chocolat!» serà la composició principal del programa, no serà l’única peça que interpretarà la Banda de Maó durant el concert, que preveu una durada total d’uns 70 minuts (amb descans). En realitat, la del compositor Carlos Pellicer (que actualment exerceix com a educador musical, dirigeix i treballa per a l’editorial holandesa Molenaar Edition, que publica i distribueix la seva música per a banda, en aquests moments la seva gran passió) serà la darrera obra del programa, perquè a la primera part interpretaran el pasdoble «A mi madre» de Roque Baños i «Storia Eroica» d’André Waignein, i, ja a la segona part, tot abans d’afrontar «Chocolat!», oferiran «To fly without wings» del nord-americà James Curnow.