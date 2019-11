Amb Los Parranderos en el record

A principis dels anys 60, Floreal Torres i els germans Hilari i Llorenç Fluxà crearen as Castell Los Parranderos, un grup que en poc temps es va convertir en tot un referent de la cançó menorquina i dels menorquins. Tant és així que encara avui, 22 anys després de la seva dissolució, romanen en la memòria col·lectiva com un dels grans exponents de la música a l’Illa i havent deixat una important herència cultural. Un llegat molt valorat, pel qual el conjunt rebrà aquest dissabte un emotiu homenatge.

La cita serà al poble que va veure néixer el grup. La plaça Esplanada acollirà aquest esdeveniment organitzat des del local que millor representa aquesta herència musical de Los Parranderos, Es Cau, de Cala Corb, des d’on David Serra recorda que allà «és habitual que es cantin aquelles cançons» que van popularitzar Los Parranderos, compostes, moltes, per José Luis Ortega Monasterio, amb lletra d’altres referents com Tòfol Mus o els poetes Gumersind Riera o Andrés Casasnovas. Títols ben coneguts com «Na Nena», «Jotes parranderes», «Escolta es vent», «Balada d’en Lucas», «Margarita y el mar», «Balada menorquina», «Plora guitarra», «Vell mariner» o «Ets com una altra Menorca», entre un llarg etcètera.

«La idea era fer aquest homenatge després de l’estiu», però la mort de Floreal Torres, el 14 de setembre, obligà a posposar-ho. I és ara, i amb l’Ajuntament des Castell adherit al projecte, que es reprèn la proposta, reunint grups i cantants que van conviure en aquella època musical o que són continuadors d’aquelles cançons.

Joan Mercadal serà l’encarregat de conduir un esdeveniment per al qual es comptarà, idò, amb grups com el Trio Arrels, Joana Pons i ses Guitarres, Sis de Ponent o Sa Vessa mos Canta. I intèrprets com Lluís Sintes, Miquel Camps, Pepa i Maria o Gavino, entre d’altres. La intenció és fer d’aquest un homenatge una autèntica festa de la cançó menorquina i que puguin pujar a l’escenari altres artistes per compartir melodies que ben segur gaudirà el públic assistent. «Los Parranderos ens van deixar una herència molt rica, l’hem de conservar i els ho hem d’agrair», manté Serra.

El concert començarà a les 21.30 hores i l’entrada és gratuïta. Està previst comptar amb la presència d’alguns dels músics que van formar part de Los Parranderos al llarg dels 35 anys de vida del grup. Hi seran Hilari Fluxà, Tòfol Sintes i Benet Permuy, representant als ja finats Llorenç Fluxà i el propi Floreal Torres, i també a Gerard Anglada, integrant del grup durant un quart de segle i que no podrà ser-hi.

Breu història i components

Creat el 1962 i amb un repertori de ranxeres, boleros i cançons mexicanes, a finals de la primera dècada Gerard Anglada va rellevar dins del grup a Llorenç Fluxà. I uns quants anys més tard, el 1982, passà de trio a quartet amb la incorporació de Tòfol Sintes. Dotze anys després, aquest darrer deixava Los Parranderos i Benet Permuy es sumava a un projecte que s’allargaria fins a finals de 1997 quan el grup es va dissoldre.