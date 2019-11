Una de les millors bandes tribut als Beatles, a Sant Lluís

Amb la tecnologia i el so d’ara, però «volem que la gent que vengui al concert vegi els Beatles de l’època». Com que la famosa banda de Liverpool, en actiu des de 1962 i fins al 1970, va deixar de tocar en directe el 1966 i algunes de les seves cançons més emblemàtiques no les van arribar a oferir mai en viu, «les recream com si fos una de les seves actuacions, el més proper possible a les seves veus i so, fent un repàs a tota la discografia, amb les instruments que ells mateixos utilitzaven i amb el vestuari que duien a l’època, també fent un canvi de roba d’acord amb la seva etapa més psicodèlica: és un espectacle musical molt visual on agafam el rol d’ells».

Qui explica açò és el tarragoní Ferran Corbalán, el músic que més temps duu (hi és des de 1992 i el grup porta 30 anys de trajectòria) dels actuals components d’Abbey Road, la banda tribut a The Beatles que aquest dissabte 30 de novembre (22 h) actuarà a Musikbox del Polígon Industrial de Sant Lluís.

La banda Abbey Road, que ja havia actuat a Menorca un parell de vegades en aquestes tres dècades de camí, està considerada la cinquena millor banda tribut del món i la primera de parla no anglesa dins l’univers Beatles. Prova d’açò, a part que han oferit més de 2.000 concerts a quatre continents, és que aquest darrer agost van participar per setena vegada al Festival de Liverpool, la convenció que anualment es fa a la ciutat que va veure néixer el grup original i que es converteix durant uns dies en la cúspide mundial de la beatlemania.

La banda Abbey Road, que té seu a Barcelona, està integrada per Ferran Corbalán (que fa el paper de George Harrison), Jordi Expósito (en el rol de John Lennon), Jonatan Gimeno (fent de Paul McCartney) i Carlos Moreno (interpretant a Ringo Starr).

Durant unes dues hores d’espectacle, Abbey Road oferirà a Musikbox una trentena de temes, el 90 per cent grans èxits que realment ja són cançons universals i que formen part de l’imaginari musical de moltíssims aficionats a la música. Com ara «Yesterday», «Help!», Penny Lane», «Hey Jude», «Love me do», «She loves you», «Imagine», «Lady Madonna» o «Let it be», només per citar-ne unes poques.

La banda tribut agafa el seu nom, Abbey Road, del que fou el darrer disc gravat, en 1969, per The Beatles, i del qual ara s’han complert 50 anys. «Abbey Road» va ser el seu darrer àlbum gravat, tot i que a «Let it be» (gravat amb anterioritat) el llançaren en 1970.