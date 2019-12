Rafael Amargo i el seu flamenc, a Menorca per partida doble

El ballarí i coreògraf eclèctic andalús Rafael Amargo (Granada, 1975) torna aquests dies a Menorca per actuar per partida doble, en dos escenaris distints i amb dues produccions de petit format també amb diferents acompanyants.

La primera de les actuacions de Rafael Amargo serà aquest divendres vespre (21.30 h) al sopar de gala de Nadal que ha organitzat la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Menorca al restaurant La Minerva del port de Maó.

Aquest sopar-espectacle s’ha titulat «Todas las mujeres de Lorca» i comptarà amb la participació dels menorquins Maria Camps (soprano) i Pere Arguimbau (guitarra), que oferiran un repertori de boleros, tangos, fados, cobles i cançó lírica. A la vegada, Amargo pujarà a l’escenari juntament amb el guitarrista Benjamín Habichuela, el percussionista Antonio Maya, l’actriu Luciana Bongianino, Javi Jurado (cant i ball) i la bailaora Curra Ferres, que hi integra una col·laboració especial, així com amb la cantaora Maite Maya.

Al dia següent, dissabte 7 de desembre a les 23.30 h, Rafael Amargo, que si bé és un reivindicador de la companyia de ball i del concepte teatral i escènic del flamenc també balla a altres escenaris com els tablaos, serà a l’Akelarre, també al port de Maó, oferint un espectacle eminentment flamenc però amb alguns tocs humorístics. Amb ell hi seran Benjamín Habichuela, Maite i Antonio Maya, Javi Jurado, Luciana Bongianino i Curra Ferres.