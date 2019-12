El llegat de Borja Moll reneix amb la Nova Editorial Moll

«On seria Mallorca si Francesc de Borja Moll o Antoni Maria Alcover no hagueren existit i no hagueren fet de filòlegs o dialectòlegs quan encara no n’hi havia?». Antoni Mir, secretari de la Institució Francesc de Borja Moll, va llençar aquesta pregunta al nombrós públic que es va reunir en la «presentació en societat» de la Nova Editorial Moll, que va tenir lloc dilluns capvespre al CaixaFòrum de Palma.

La Institució Francesc de Borja Moll, dirigida per Francesc Homs, va comprar l’11 de desembre de fa quatre anys tots els actius i els drets de Moll. És a dir, el fons bibliogràfic de l’emblemàtic segell editorial fundat el 1934 i que va publicar més de 1.300 títols, entre ells «tres tresors de Moll», les «Rondaies», el «Cançoner popular» i el «Diccionari català-valencià-balear».

Ara l’entitat fa «una passa més d’atreviment», segons va definir Homs, amb relació a la renovada empresa editora, el director literari de la qual és l’historiador i periodista cultural Tomeu Canyelles. «Vam decidir comprar-la per fidelitat a la figura de Moll, aquesta persona tan estimada per tots els territoris de parla catalana», digué, tot afegint que «no volíem que morís la seva figura, ni tampoc la seva aportació a la ciència i a la llengua catalana».

El projecte seguirà tenint el seu centre neuràlgic a l’illa major de les Balears. «Tindrà el seu origen i el present a Mallorca i el seu futur es construirà des d’aquí». Com a mostra, el president de la Institució va recordar la feina feta els darrers quatre anys, quan s’han recuperat fins a 141 reedicions i les vendes de les quals «han servit d’ingrés per a la nova editorial». Per exemple, l’edició comentada de Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafrè de les «Rondaies» o les «Obres completes de Gabriel Alomar» per part de Pere Rosselló.

Segons apuntà el secretari de la Institució, Antoni Mir, «la Nova Editorial Moll serà, com el seu nom indica, més moderna, més femenina, amb noves il·lusions, que rompran amb el passat però li donarà continuïtat, que arreli en el passat però que es projecti cap al futur».

El primer llibre que es publicarà és «Ponts», de Jean Serra, amb disseny de Teresa Hita, i està oberta una campanya de micromecenatge per a l’edició del penúltim volum de l’«Aplec de rondaies mallorquines».