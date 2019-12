Clàssic de Nadal amb parts diferents

Per primera vegada en la seva ja llarga trajectòria, la Banda Municipal de Música de Ciutadella s’ajuntarà amb el cor dels Pueri Cantores de la Catedral de Menorca per oferir una producció conjunta, en aquest cas lligada a Nadal i que, amb un repertori clàssic per a aquestes dates (que, almanco per part de la Banda, feia estona que no feien), tindrà dues parts clarament diferents.

A més de poder escoltar aquesta primera experiència conjunta amb el seu repertori clàssic nadalenc, un punt d’atracció afegit serà la possibilitat de veure damunt l’escenari a un total de 102 músics i 40 joves veus. La direcció dels concerts (el dissabte 21 de desembre a les 20 h i el diumenge dia 22 a les 19 h, els dos a la Sala Polivalent Canal Salat de Ciutadella i organitzats entre l’Agrupació Musical de Ciutadella i l’Ajuntament) anirà a càrrec de Joan Mesquida Faner, mentre que la direcció del cor serà per a Cristina Àlvarez Melis.