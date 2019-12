Kiev Portella posa música al Nadal

El pianista menorquí Kiev Portella actuarà aquest dissabte a la Sala Albert Camus de Sant Lluís. Serà amb un concert en el qual no faltaran bandes sonores, ni tampoc peces de Chopin, Glass o Grieg.

«Nadal amb Kiev Portella» és el títol d’aquest concert que començarà a les 20 hores i per al qual el músic maonès ha preparat un programa ben divers. Començarà el recital amb el «Concert per a piano i orquestra núm. 2 Op. 210» de Shostakóvich, i que inclourà altres obres com «Carol of the bells» de Leontovych, els «Preludis Op. 28 nombre 20, 15 i 22» de Frédéric Chopin, la peça lírica «Dia de bodes a Troldhauhen» de Grieg o «Estudi núm. 3» de Glass. Un autor aquest al qual Portella recorre, concretament per la banda sonora del «Show de Truman». Altres títols cinematogràfics que s’escoltaran són del film «Amélie», de Tiersen, o el tema «Walking in the air» de la película «The Snowman», de Blake.