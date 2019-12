Ainhoa Arteta il·lumina el Teatre Principal

El Teatre Principal de Maó va celebrar ahir el seu 190è aniversari amb una nit de gala, protagonitzada per Ainhoa Arteta, una de les sopranos més prestigioses de la lírica internacional, que tornava a un escenari que ja havia trepitjat en tres ocasions anteriorment.

Una nit que també va servir per celebrar un any de rècord, en el qual han passat pel teatre maonès prop de 36.000 espectadors. És per això que l’ambient era el de les grans ocasions, amb la presència d’autoritats i un nombrós públic que va omplir la sala, i que va poder gaudir de l’expressivitat d’una de les grans dives de l’escena operística.