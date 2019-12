Festivals de música, diferent tracte entre Menorca i Mallorca

Els pressupostos del Govern per al 2020 inclouen una subvenció de 35.000 euros per al Festival de Música de Pollença. En canvi, cap dels festivals de Joventuts Musicals de Ciutadella o de Maó s’ha tingut en compte, tot i les programacions de qualitat que ofereixen estiu rere estiu, des de fa 47 i 46 anys, respectivament.

Aquest dimarts s’ha aprovat una esmena del Pi-Proposta per les Illes Balears als pressupostos de la Comunitat Autònoma, la qual, aprovada per unanimitat, suposa la concessió d’una subvenció directa al Festival de Música de Pollença. Una bona notícia que, però, posa sobre la taula les diferències de tracte que hi ha amb altres esdeveniments semblants i també de llarga trajectòria, com els que organitzen a Menorca les Joventuts Musicals de Maó i Ciutadella.

Preguntats sobre aquesta qüestió, els presidents de l’entitat de Ciutadella, Pilar Carreras, i de Maó, Lluís Sintes, afirmaven ahir que no acostumen a rebre cap mena d’ajuda per part de l’Executiu autonòmic, fet diferencial amb el cas de Pollença, que en edicions anteriors, com el 2015, va rebre 10.000 euros.