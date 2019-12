Tres dècades de Canticus

«Quan aquesta coral va sortir, fa ara ja tres dècades, era un moment en què a Alaior feia anys que no existia un cor estable, cosa que actualment, gràcies a molta gent, podem dir que sí que tenim». Així ho recordava Onofre Pons Quintana, un dels fundadors de la coral Canticus i president de l’entitat des de llavors i fins ara fa just un mes.

Era desembre de 1989, en dates properes a Nadal, quan per primera vegada va sortir a cantar la Coral Canticus, sempre lligada al Centre Cultural d’Alaior i tot i que tot d’una (fins a l’any 2011) s’anomenà Cor Mixt. Aquella primera actuació va fer-se al mateix Centre Cultural i amb motiu del 50è aniversari de la seva fundació, amb un repertori que integrava temes nadalencs i del cançoner menorquí (especialment de Deseado Mercadal i dels anteriors Festivals de la Cançó d’Alaior), baix la direcció de José Luis Ferrer i amb Micaela Galmés al piano. Fou el començament de tres dècades d’història.

El cor no només arrelà sinó que també anava agafant embranzida. Amb els anys, la direcció canvià i passà a mans de mestre Lorenzo Piris, que també incorporà la sarsuela al repertori, i, a la seva jubilació, fou Cristóbal Torrent qui n’agafà la batuta, ampliant el propi cançoner popular menorquí i iniciant-se els primers intercanvis amb altres corals de fora de l’Illa. Posteriorment, més poc temps però també important, per la direcció hi passaren Merxe Orfila i Pere Pelegrí, amb l’ucraïnesa Luba Klevtsova, i Orest Lemeck com a pianista, agafant el relleu en 2003 i fins a l’actualitat, consolidant un repertori que va des del romanticisme a musicals actuals, sempre reforçant les cançons menorquines i populars i amb la música «d’oratori» també amb protagonisme als seus programes.

A més de cantar a tots els pobles menorquins i a llocs com la Base Naval de Maó pel Carme (des de fa 20 anys), la Coral Canticus, durant la seva trajectòria, ha actuat també per Mallorca, Barcelona i altres ciutats de Catalunya, Madrid, València, Alacant, Astúries o Màlaga. També amb concerts habituals durant l’any com el «Deixem lo Dol» per Pasqua o el de Nadal.

Precisament, enguany, el seu concert de Nadal servirà per celebrar aquestes primeres tres dècades de vida i, a la vegada, per retre homenatge a Onofre Pons Quintana, president fins al passat 21 de novembre en què fou substituït per la també cantaire de la coral Juana Mari Pons Gomila.

El concert de celebració i homenatge serà aquest diumenge 22 de desembre a les 20 hores al Convent de Sant Diego d’Alaior, amb un repertori eminentment nadalenc on no hi mancaran temes com «Pastoret d’on vens», «Donzelleta», «Joia en el món», «Adeste Fideles» «Transeamus» o «We wish you a Merry Christmas».