Valsos i òpera en el concert de Cap d’Any de l’OCIM

Hi haurà valsos i polques al més pur estil vienès com hi sol haver gairebé sempre als concerts de Cap d’Any de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca. Però enguany, amb uns valsos i polques diferents dels que havien interpretat darrerament, aquests es combinaran, durant tot el concert, amb obertures d’òpera italiana, una moda (i febre, la de l’òpera italiana) que fa devers 200 anys també es vivia a la capital austríaca i que, a més a més, no era exclusiva, com es veurà, dels compositors italians sinó que igualment la conreaven els mateixos músics austríacs.

Per açò, en aquest particular viatge musical, fent una mena de joc de paraules d’aquesta combinació de música vienesa i italiana, els concerts de Cap d’Any de l’OCIM s’han titulat «Ciao Viena!». Açò amb un total de 39 músics damunt l’escenari i amb la direcció del català Francesc Prat (Barcelona, 1975), actual director artístic de l’orquestra professional menorquina.

Els dos concerts, que ja han començat a vendre les seves entrades i amb l’organització de la mateixa OCIM i de les Joventuts Musicals de Ciutadella i Maó, seran el diumenge 29 de desembre a les 20 hores a l’església del Socors de Ciutadella i el dilluns 30 de desembre, també a les 20 hores, al Teatre Principal de Maó.

A la primera part, el programa dels concerts integrarà tres obertures operístiques: les de «Cosi fan tutte» de Mozart, d’«Il signor Bruschino» de Rossini i l’anomenada «En estil italià en do major» de Schubert. Açò combinat amb el vals «Vida d’artista» i les «Pizzicato polka» i «Jokey-polka» de J. Strauss.

Després, ja a la segona part (i sense descartar que hi hagi qualque sorpresa si hi ha bisos), l’OCIM interpretarà l’obertura d’«Il barbiere di Siviglia» de Rossini i l’entreacte de «Rosamunda» de Schubert, juntament, ambdues de J. Strauss, amb la peça ràpida, de moviment continu que no s’atura, «Perpetuum mobile», i l’obra «Roses del sud», un conjunt de valsos que s’entrellacen dins la mateixa composició.