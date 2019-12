Llum i goig per als 75 anys

«Lumen et gaudium Nativitatis», així, en llatí i que traduït seria «La llum i el goig de Nadal», és el títol triat per la Capella Davídica de la Catedral de Menorca per als concerts que oferirà just entrat l’any nou per celebrar que fa 75 anys que canta.

I ho materialitzarà recuperant a la celebració la idea, que fa uns anys que no fan per principi d’any, de no només fer la producció a Ciutadella, on desenvolupen la seva activitat, sinó de dur-la també a altres poblacions de Menorca.

Així, al «Lumen et gaudium Nativitatis», amb entrada gratuïta per tot (a Ciutadella s’haurà de tenir bitllet abans) l’oferiran fins a cinc vegades: el dissabte 4 de gener a les 18.30 i a les 20.30 hores al Socors de Ciutadella, el divendres 10 de gener a les 20.30 hores a l’església de Sant Bartomeu de Ferreries, el dissabte 11 de gener a les 21 hores a l’església de Santa Eulàlia d’Alaior, i el diumenge 12 de gener a les 19.30 hores a l’església de Santa Maria de Maó.

Dues parts diferenciades

El programa dels concerts tindrà dues parts clarament diferenciades, marcades per les paraules del seu títol. Un títol que, segons ha comentat la directora de la Capella, Isabel Juaneda, que acaba de complir cinc anys al davant de la coral, s’ha triat en llatí perquè és una llengua que empren molt en el seu repertori i, en aquest sentit, els és propera.

I, a més, «Lumen» (llum) es refereix a la primera part, amb temes molt nous per a ells i amb una sonoritat contemporània, sons més eteris i lleugers però propis del segle XXI, i amb els cantaires (una seixantena) explicant-ho en moviment. Mentre que «gaudium» (goig) té a veure amb una segona part amb tons més alegres i amb les nadales com a centre, en aquest cas, però, amb el pianista Suso González, que fa anys que treballa amb la Capella com a pianista acompanyant, agafant més protagonisme: «González forma part de la Capella i sempre fa feina amb els cantaires, però a l’hora de la interpretació en si no apareix, i ara, com a gran pianista que és, volem que també tengui un paper protagonista», explica Juaneda.

En aquesta segona part s’interpretaran deu obres, acabant amb el «Fum fum fum» d’Albert Guinovart amb piano i cor. Entre les nadales hi seran «Adeste Fideles», «Santa Nit», «Es pastor més gros» o «El noi de la mare», amb la novetat que, tot açò enllaçat, abans que cada nadala sigui cantada pel cor Suso Gonzàlez en farà una reinterpretació a base d’improvisacions, tot un repte.

Abans, a la primera part, entre d’altres, s’hauran escoltat peces de Morten Lauridsen, Ola Gjeilo o Bernat Vivancos, a més d’«Stars» d’Eriks Esenvalds (on cantaran i sonaran gots de vidre) o «Immortal Bach» de Knut Nystedt, un joc de veus que és una reinterpretació d’un coral de Bach.