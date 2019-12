Surt el llibre del premi de relats i poesia Illa de Menorca

El llibre amb els relats curts i poemes guanyadors i finalistes dels XXVIè Premi Illa de Menorca de Narració Curta i VIè Premi Illa de Menorca de Poesia és a punt de sortir al carrer. Concretament, arribarà a les llibreries el proper dimarts 31 de desembre.

La publicació d’editorial Menorca, amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura del Consell de Menorca, Obra Social La Caixa i Endesa quant al patrocini i convocatòria dels concursos, inclou fins a onze peces literàries: 5 narracions curtes i 6 poemes, els guanyadors i segons premis d’ambdós concursos i la resta de finalistes, en un total d’un centenar de pàgines i amb la inclusió d’una breu presentació de cadascun dels autors de les peces. Els premis van ser lliurats el passat 7 de juny a l’Ateneu de Maó i ara, en una cita que en el cas de les narracions curtes es repeteix per 26a vegada, surt la publicació.

En total, els dos concursos van rebre 66 textos originals, 34 d’ells relats curts. La narració guanyadora, que també obtingué el premi destinat a un autor menor de 25 anys, fou «La pequeña tienda», d’Elsa Pons Villalonga, de 21 anys, dient el jurat que es tractava «d’una exquisida i suggerent història d’una botiga en què cada client hi troba coses diferents».

Al llibre, acompanyen «La pequeña tienda» les narracions «Una casa vora el mar» de Carlota Fluxà Van Delzen (que va merèixer el segon premi), «L’atzar» de Juan Luis Hernández Gomila, «Ulls verds com aigua de menta» de Jordi Odrí, i «Només viure» de Sili Pons Sabater.

Quant al premi de poesia, que rebé 32 originals, el primer premi va ser guanyat per Joan Bosch Florit, que, com diu a la presentació a través de versos, va néixer a Ciutadella ara farà 63 anys, amb «Fenòmens psicoambientals», que captivà el jurat, entre d’altres, per «l’atreviment i novetat temàtica dels seus versos».

El segon premi fou per Anna Vila Armangué amb «Càntics del gener a l’abril», que acompanya al llibre el poemari guanyador i els altres finalistes: «Cocodrils» d’Iosune Arriaran Mas, «Els morts s’expliquen» de Francesc Florit Nin, «Apuro versos» d’Ana Belén Jaramillo, i «L’origen» de Montserrat Solé i Bas.