Romans, neules i tradicions

Les Saturnals, o Saturnalia en llatí, era la festa que, el 17 de desembre, els romans dedicaven al déu Saturn. Una festivitat per a celebrar el solstici d’hivern i que podia durar fins a una setmana, on abundaven els banquets amb força menjar i beure i també hi havia intercanvis de regals.

Per tal de veure les similituds i diferències entre les tradicions actuals i antigues com les de l’època romana, el Museu de Menorca organitzà divendres l’activitat «Un Nadal de paper», especialment pensada per a un públic infantil.

Judith Morillas, de Sa Xaranga, i l’arqueòloga del Museu, Montserrat Anglada, van conduir l’activitat, la qual va incloure una visita per l’exposició permanent, amb aturades en vitrines com una dedicada a l’època dels romans. Allà s’hi poden contemplar peces com les llumetes, els daus romans, el joc de tres en retxa o el tira valent.

S’explicà la tradició de les Saturnals, que va esdevenir una festa molt popular, es decoraven les cases i s’encenien espelmes per celebrar l’arribada de la llum. I allò derivà en la celebració pel naixement de Jesús i per l’Any Nou.