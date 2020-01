Apropar l’art contemporani i els seus artistes de Menorca

El seu títol, «DesaÏLLAnt l’art», ja ho dóna a entendre, i, coneixent el seu autor, Carles Jiménez Jorquera (Barcelona, 1963), va en un doble sentit. Per una banda vol donar a conèixer l’obra d’artistes menorquins fora de l’Illa (desaïllar-los) i, per l’altra, intenta fer l’art contemporani més comprensible i accessible al públic en general (desaïllar-lo), aspecte considerat un dels grans problemes de l’art contemporani i un dels punts on més incideix l’autor en els seus articles divulgatius sobre l’art que publica puntualment al diari Menorca (blog pergustoselscolors.menorca.info).

Precisament, són 51 d’aquests articles publicats entre 2014 i 2018 (actualment ja en duu 141) els que s’inclouen al llibre «DesaÎLLAnt l’art», que acaba d’editar l’Institut Menorquí d’Estudis amb la col·laboració dels ajuntaments de Maó, Alaior i Ciutadella i la galeria Hauser & Wirth. Açò tant en català com en castellà (els originals són en català i la traducció l’ha feta el professor Juan Luis Hernández), amb un pròleg de Francesc Florit Nin i dividits en dues parts, unides amb un criteri temàtic.

A una primera part amb 22 articles sobre l’art en general i les seves relacions i implicacions socials, educatives, econòmiques i polítiques (els dos primers articles: «Societat, educació i estètica I i II» en són un bon exemple de la importància que Carles Jiménez dona a l’educació i, en especial, a l’educació que es regeix per paràmetres propis de l’art: la creativitat), hi segueix una segona, amb els altres 29 articles, més centrada en l’activitat artística a Menorca al llarg d’aquests anys, incloent-hi ressenyes d’exposicions que s’hi han fet i valoracions d’artistes menorquins.

«DesaÏLLAnt l’art», que també és el primer llibre individual de Carles Jiménez (diplomat en educació primària i llicenciat en Psicologia per la UAB, conegut també com a comissari artístic) serà presentat per primera vegada el dimarts 14 de gener a la seu de l’IME a Maó (20 h). Després, també es presentarà, sempre a les 20 h, el 5 de febrer al Cercle Artístic de Ciutadella i el 6 de febrer a la Sala d’Activitats Ciutadanes d’Alaior, preveient-se l’abril un acte a la galeria Hauser & Wirth, a l’Illa del Rei.