La sala Albert Camus de Sant Lluís fa una aposta per l'art

Després d’una intensa tardor, marcada per la celebració del seu cinquè aniversari, la Sala Albert Camus de Sant Lluís va presentar ahir les seves propostes per al pròxim trimestre, en una programació d’hivern que estarà protagonitzada per l’art.

Precisament, aquesta serà una de les novetats d’enguany, ja que els responsables de l’equipament santlluïser han decidit dividir la programació anual en tres temporades i dedicar-les a diferents temàtiques, que serviran de fil conductor de la majoria d’obres que es presentaran.

Primera temporada

Segons la regidora de Cultura, Déborah Marquès, en aquesta primera programació de l’any s’ha decidit apostar per l’art perquè és una temàtica que «ens permet arribar a l’ànima i al més profund de les persones, i des d’aquí es poden construir propostes crítiques i innovadores».

En aquest sentit, destaca l’obra «Mira Miró», de la companyia Baal, un espectacle de dansa i animació de vídeo per a tota la família, que recrea l’univers de Joan Miró, i que arribarà a Sant Lluís després d’haver passat pel Teatre Principal de Maó. Una altra de les propostes destacades de la programació serà «Amarg», un espectacle de la companyia Òrbita Produccions que narra les últimes hores de vida del poeta Federico García Lorca abans de ser afusellat.

En total, la programació del trimestre vinent comptarà amb trenta-tres espectacles, i inclourà dues estrenes d’obres creades per companyies de Sant Lluís, així com un nou cicle de cinema familiar. També hi haurà concerts, conferències, projeccions de documentals i cursos, com el d’art i cultura a càrrec de Juan Elorduy.

Una altra de les novetats és la voluntat del consistori de millorar la comunicació i difusió dels espectacles, amb un programa de mà renovat i la posada en marxa d’un nou blog de la sala.

Durant la presentació, la batlessa Carol Marquès també va voler remarcar l’aposta per la cultura realitzada des de l’Ajuntament, que queda patent en l’augment d’un 40 per cent del pressupost de la programació de la sala, que passa de 25.000 a 35.000 euros.