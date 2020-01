‘Salpols’, la gira de Cris Juanico per a presentar ‘Viu’

Cris Juanico enceta dijous que ve a Manresa la gira «Salpols», amb la qual escamparà per Balears, Catalunya i el País Valencià les essències de la seva Menorca. Serà per a presentar el seu darrer treball discogràfic, «Viu», un disc que respira mar i terra, terra i mar.

I és que en aquest disc Juanico fa una proposta intimista, banyada per la mar salada que rodeja l’Illa, però també tocada per la pols de terra endins, amb cançons que parlen de desig, de natura, de festa o de somnis, però també de melancolia, sentits, vent, silenci o compromís.

El que fou vocalista de Ja t’ho diré planteja la gira amb dos formats, tots amb un volgut caràcter intimista. «Els concerts a Catalunya seran amb un trio de violí i contrabaix, amb Blanca Coll i Joan Solà-Morales», mentre que les actuacions per les illes serà un duet, amb Quim Ribó. «Seran uns concerts inspirats en el repertori de ‘Viu’, però també farem un recorregut per altres cançons», reunint temes d’altres etapes, també de l‘època dels Ja t’ho diré, que ajudin a traçar «aquesta línia imaginària però també física» que hi ha entre els oceans i la terra ferma. «Hi ha cançons que miren cap a la mar, que és la fuita cap a no sabem a on, i d’altres que miren cap a dins de Menorca, amb vivències més terrenals». En definitiva, un cant d’amor a la seva Illa. «La meva música és una contínua declaració d’amor a Menorca», reconeix l’artista, qui actuarà el dia de Sant Antoni al Pla de sa Creu de Sant Lluís (12 hores), i continuarà per Portocolom (24 de gener), Sóller (25 de gener), València (6 de març), Barcelona (7 de març), Almacelles (3 d’abril), Sabadell (17 d’abril), Sant Josep de sa Talaia (1 de maig) o Sant Francesc, a Formentera (2 de maig). Hi ha més concerts confirmats, com Vic, Cardedeu o Lleida, i esperam rodar bastant, almenys fins Sant Joan», conclou el cantant.