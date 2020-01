Sant Diego acull la mostra de Biniedrís

Integrada dins el context de les XV Jornades de Patrimoni de Menorca, al Convent de Sant Diego d’Alaior es va inaugurar aquest divendres fosquet l’exposició «La Cova de Biniedrís. Rituals de la mort», que, entre d’altres, reprodueix la preparació d’un enterrament a la pròpia cova i explica bona part de la informació obtinguda a les campanyes d’excavació que s’hi venen realitzant des de 2014.

L’acte inaugural, d’una exposició que hi serà fins al 2 de febrer (de dimecres a diumenge, de 19 a 20.30 h), va comptar amb la visita guiada d’Auxilio Moreno, una de les tres codirectores de les excavacions i, també, comissària de la mostra juntament amb Marta Díaz-Zorita i Eva Alarcón.

Entre les preguntes que pretén repondre la mostra, sobre una cova que va ser emprada entre els anys 1250 i 542 aC, hi ha les de com era la comunitat que habità l’entorn del barranc de Biniedrís, quins eren els rituals que tenien i els seus diferents estatus socials i, a la vegada, si tenien cura dels difunts i dels malalts i com eren els enterraments d’aquella època.