Cap al tercer disc de Cala Joia

Encara no té títol ni data concreta de sortida, però Cala Joia, després de treure «De reüll» en 2016 i «Acords de mar» en 2018, ja camina cap al seu tercer disc, que just a principis d’aquest 2020 han començat ja a gravar a Mallorca, als estudis Swing de Toni Pastor.

El nou treball, que acabaran d’enregistrar entre el febrer i el març, segons que explica el cantant i lletrista de Cala Joia Josep Abelairas, «encara que té pinzellades folk tindrà més pop que no l’anterior, mantenint, açò sí, la nostra essència menorquina. Seran cançons potser més rítmiques i d’una temàtica no única sinó variada, sempre envoltat de Menorca i de les coses senzilles del dia a dia».

Si bé en els seus dos discs anteriors la majoria de temes ja eren propis, en aquesta ocasió ho seran tots i, segurament, igual que van fer amb «Acords de mar», engegaran una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami per ajudar-los en el seu finançament.

De moment, sabent que la idea és integrar-hi entre deu i dotze temes (tots amb la música d’Annabel Villalonga i les lletres de Josep Abelairas), tan sols han avançat en directe la cançó «Per la mar viva», que van estrenar fa uns dies al Jazzbah de Ciutadella durant el concert benèfic fent costat a la impagable feina de conscienciació de l’associació Per la Mar Viva, a qui justament va dedicada.

Sobre la data de sortida del disc, per ara inconcreta, esperen que sigui dins enguany, abans de l’estiu, en principi sempre després de la participació de Cala Joia al programa de TV3 «Folk a l’estudi». I és que el grup menorquí, després de prendre part en un concurs, ha estat seleccionat per gravar un programa d’una hora a la televisió catalana.

La previsió és que sigui el febrer quan enregistrin un «fals directe» per a «Folk a l’estudi», on interpretaran mitja hora amb temes dels seus dos discs anteriors i mitja hora ja amb repertori inèdit i del nou disc. El programa s’emetrà més endavant i la idea de Cala Joia és que el seu tercer treball surti com a mínim ja posteriorment a la difusió televisiva.

Els músics que gravaran «Folk a l’estudi» seran els mateixos (més Toni Pastor) que participaran en la gravació del nou disc: Josep Abelairas, Annabel Villalonga, Moisès Pelegrí, Nico Saiz, Àngel Gelabert i Borja Moll.

Tot i que no avançaran temes del nou disc, els propers concerts en directe de Cala Joia es preveuen, per partida doble, el divendres 17 de gener a les 12.30 hores al Casino 17 de Gener de Ciutadella i a les 18 hores a la plaça de l’Ajuntament de Maó.