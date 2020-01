Pau Faner tradueix a l’anglès el seu ‘cant de l’alosa’

En la seva idea d’expandir-se internacionalment i que la seva obra pugui arribar com més millor arreu del món, el prolífic escriptor menorquí Pau Faner (Ciutadella, 1949), ara amb 70 anys, està preparant la que serà ja cinquena traducció a l’anglès d’un llibre seu en poc més d’un any.

Si l’any passat, aprofitant els seus coneixements com a professor jubilat d’anglès que també és, van veure la llum a través d’Amazon (en paper i digital) fins a quatre dels seus llibres traduïts per ell mateix a l’anglès (primer fou «The vale of Adam» i després van venir «The love of Captain Gavina», «The evil of war» i «Aetara»), ara, d’aquí a poc, arribarà al mercat «The singing of the lark», la traducció d’«El cant de l’alosa». Aquesta novel·la, per cert, publicada per primera vegada en 2009, també tindrà prest una segona edició, a través de l’editorial Gregal i per Sant Jordi, comptant amb una fotografia de «s’any de sa neu» a la plaça des Born de Ciutadella en la seva portada.

La idea de traduir la seva obra en anglès, «en principi no tota, sinó dels llibres que hagin tingut més bona acollida», afirma Pau Faner, li va venir després de conèixer en el seu moment David H. Rosenthal, traductor del «Tirant lo blanc» a l’anglès més de 400 anys després de publicar-se en català. Faner va adonar-se que «el mercat en català és poc conegut i que amb les traduccions es tarda molt, pensant que per fer les traduccions un altre ja podia fer-les jo, tot i que els començaments són difícils i de cada vegada agaf més pràctica i tenc més vocabulari». A la vegada, va poder publicar-ho a través d’Amazon, que «és la llibreria més gran del món i té sucursals per tot», cosa que li venia bé per la idea de donar-se a conèixer internacionalment. I va començar.

L’any passat, Pau Faner va publicar, després de repassar-los, els quatre textos que ja tenia traduïts a l’anglès, i ara, en un parell de mesos, confia tenir enllestit el cinquè: «The singing of the lark». Igual com va fer amb els anteriors, a la portada aprofitarà una de les seves pintures, en aquest cas un dels dibuixos que tenia de cada capítol d’«El cant de l’alosa».

En 2019 es van editar 13 llibres de Pau Faner i un altre sobre la seva figura

Entre noves novel·les, traduccions i reedicions, en 2019 es publicaren fins a 13 llibres de Pau Faner (o amb el seu pseudònim d’Agatha Allen), açò a més d’un altre sobre la seva obra i figura: «Pau Faner, fabulador», en una edició a cura de Pilar Arnau, Ismael Pelegrí i Josefina Salord. La nova novel·la que sortí el 2019 fou «Formigues dins els pantalons», que també va ser publicada en castellà, «Hormigas en los pantalones» (Agatha Allen). Amb el pseudònim d’A. Allen també s’editaren «El secreto del peregrino» i «Su rostro verdadero» («Les bodes del diable» en dos toms), «La casa del sol y de la luna» i «La senda de las rosas» («El mal de la guerra» en dos toms), i «Flor de sal». En castellà Faner també publicà «Sobre las piedras rojas» («Moro de rei») i «El pintor y la modelo» («Mal camí i bon senyor»), a més de les quatre traduccions comentades en anglès.