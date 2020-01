Concurs obert per un piano de cua a Sant Lluís

Recuperant la idea de comprar un piano de cua de 3/4 per a la Sala Polivalent Albert Camus, que l’any 2018 es va pressupostar però que posteriorment no es va arribar a fer mai efectiva, l’Ajuntament de Sant Lluís ha posat en marxa el procediment per adquirir-ne un. Açò també després que amb el pas del temps, la qüestió d’un nou piano de cua sigui ja una demanda dels artistes que van passant per la sala. I és que el piano actual té més de 30 anys d’antiguitat i, segons s’apunta des de l’Ajuntament de Sant Lluís, «es fa necessària la seva renovació per dotar la sala amb un nou equipament que permeti afegir i incrementar valor a la programació cultural de l’espai».

El piano, que ha de quedar de forma fixa a la sala Albert Camus, ha sortit a licitació per tal que les empreses interessades puguin presentar les seves propostes fins el proper 27 de gener inclòs, per un pressupost màxim de 60.000 euros, IVA inclòs.

La intenció de l’equip de govern és que l’instrument contribueixi «a la consolidació de la sala Albert Camus com a un dels principals espais culturals de Menorca, propiciant una programació puntera, multidisciplinària i apte per a tots els públics, que reforcin el paper de la sala a l’Illa i també al conjunt de Balears».