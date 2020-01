Holly Miranda se suma al Cranc 2020

A medida que la cuarta edición del festival musical Cranc se acerca en el calendario, la organización, Ataque Records, continúa añadiendo nombres al cartel que sonará los días 28, 29 y 30 de mayo en Cala Figuera, en el puerto de Maó. Este miércoles se anunciaron seis nuevos artistas, entre los que destaca el primero internacional, la norteamericana Holly Miranda. Una rockera que cuenta con tres álbumes en solitario y más de dos décadas de carrera durante las que ha acompañado a proyectos como los de Florence and The Machine, Lou Reed o Karen O, entre otros. En esa línea, en los últimos tiempos su nombre se ha popularizado también por formar parte del proyecto musical liderado por la actriz Scarlett Johansson, The Singles.

La nueva tanda de confirmaciones tiene un marcado toque femenino, como el que aporta la joven Yana Zafiro con su pop de bases electrónicas y también Maria Jaume, la cantautora mallorquina, que se mueve entre la canción independiente, el pop y el folk, receta musical con la que ganó el año pasado del concurso Sona9, organizado por Enderrock, Catalunya Ràdio, iCat, y TV3.

En el ámbito internacional se suma también al cartel del festival la banda de garage punk portuguesa Palmers, que junto al indie rock de los mallorquines Ombra y el pop oscuro de Enjoy& Division cierran las confirmaciones por el momento. Por otra parte, cabe recodar que el Cranc ya anunció en 2019 la contratación de bandas como Manel, Novedades Carminha o la cantante Maika Makovski.

Concurso de bandas locales

Como novedad, este año formará parte de la parrilla de artistas un nuevo proyecto musical local. A la convocatoria del concurso, que se ha cerrado esta semana, se han apuntado una quincena de propuestas musicales. Entre febrero y marzo, el festival organizará un concierto durante el que cada uno de los contendientes podrá presentar su música para que el jurado pueda elegir el ganador.