El Roser acull l'exposició dedicada a Dolores Boettcher

Ho diu qui fa de comissari de l’exposició, Carles Jiménez: «Dolores Boettcher pinta tal com és. Hi ha una equivalència, una relació directa, entre l’obra i la seva autora, cosa que no sempre succeeix». I és d’aquest convenciment, de pintar amb la llibertat amb què ella mateixa ha intentat viure sempre, d’on surt el títol de la mostra: «Dolores Boettcher: traç i color en llibertat».

Aquesta és l’exposició institucional que el Consell de Menorca ha organitzat per ser inaugurada entorn de Sant Antoni d’enguany, en la línia dels darrers anys «de fer una mostra d’homenatge d’artistes de Menorca de llarg recorregut», explica el conseller de Cultura Miquel Àngel Maria. La inauguració serà aquest dissabte a les 12 h al Roser de Ciutadella, on hi serà fins al proper 12 d’abril, mentre que després anirà a Ca n’Oliver de Maó, inaugurant-se el 24 d’abril fosquet i fent-hi fins al 28 de juny.

D. Boettcher, una retrospectiva

Dolores Boettcher va néixer a Nova York l’any 1935, i és des de principis de la dècada de 1970 que viu plenament a Menorca, primer a Maó i després, des de fa uns 20 anys, al camp, als afores de Sant Lluís, on hi té l’estudi de feina on encara fa anar el seu traç per crear els seus dibuixos i pintures gairebé a diariàment.

Dolores Boettcher

Llicenciada en Belles Arts a la Universitat de Nova York i a l’Albright Art School de Buffalo, convalidat posteriorment per la Universitat Politècnica de València, Dolores Boettcher va seguir desenvolupant a Menorca, des de la seva arribada, la seva tasca com a pintora, compartint-ho amb l’ensenyança, un aspecte «que sempre m’ha agradat molt, perquè quan estàs treballant amb alumnes també estàs aprenent tu mateixa», diu ara Boettcher.

De fet, Dolores Boettcher ha esdevingut un referent en l’educació artística de les darreres dècades a Menorca, despertant també diverses vocacions artístiques, sobretot durant els 30 anys (1975-2005) que organitzà sessions de dibuix al natural amb model a l’Ateneu de Maó, i que tingueren una bona rellevància. Un dels apartats de l’exposició està dedicada a la trajectòria com a professora de dibuix i pintura.

En total, a la retrospectiva, de caràcter antològic en el sentit que recull producció de molts anys i dels seus diversos estils, es mostraran 70 obres de l’autora (31 dibuixos i 39 pintures), entre llapis, oli, aquarel·la (una bona part) i altres tècniques, també a vegades combinades entre sí. Açò, colorista i suggerent, principalment a través de paisatges, bodegons i figures humanes, realment una de les seves grans passions.

L’ensenyança «m’ha agradat molt: quan fas feina amb alumnes també estàs aprenent tu mateixa», diu Boettcher