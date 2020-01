Sobreviure a Mauthausen i contar-ho

El monòleg teatral «La voz de mi abuelo», nominada a dos Premis Max 2019 (millor espectacle revelació i millor autoria revelació) i millor muntatge de sala a la XXII Feria de Teatro de Castilla y León, podrà veure’s aquest diumenge 26 de gener a l’Auditori de Ferreries, a les 18.45 hores i en el marc del IV Acte d’homenatge de les institucions públiques de l’Illa a les víctimes menorquines als camps d’extermini.

La peça, amb Pilar G. Almansa com a dramaturga i directora i amb la producció de la companyia Trajín Teatro, està interpretada per l’actriu Inma González i es basa en el testimoni real del seu avi de veritat, Manuel Díaz, supervivent del camp de concentració nazi de Mauthausen, i a partir dels propis records de Díaz gravats directament per ell mateix abans de morir.

Sense dramatismes però també sense concessions, considerat un cant a la vida, a la fortalesa de l’ésser humà i a la solidaritat i a l’humor com a estratègia (literalment) de supervivència, l’espectacle conta, entre d’altres, la seva fugida d’Espanya l’agost de 1937, arribant de La Línea de la Concepción a Gibraltar nedant, amb només 15 anys. I com va recórrer Europa fins a Mauthausen, on hi va estar des de 1940 fins a al seu alliberament, al final de la guerra per part de l’exèrcit nord-americà.

Si bé l’obra començarà a les 18.45 hores, l’acte d’homenatge s’haurà iniciat a les 18 hores amb una presentació i conferència. Tots els actes són gratuïts, però es recomana reservar entrada a la taquilla de l’Auditori de Ferreries.