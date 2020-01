El Barnasants aterra també a Menorca amb 10 concerts

Per primera vegada en les seves dues dècades i mitja d’història el Festival Barnasants de cançó d’autor aterra a Menorca i del 14 de febrer al 28 de març proper ha programat un total de 10 concerts a través de cinc artistes, tots ells emergents o d’un cert renom i que provenen d’altres territoris de parla catalana. Tot açò, s’explica des de l’organització, dins la filosofia de seguir estenent el seu projecte cultural arreu, «generant projectes en xarxa, teixint complicitats i fomentant un veritable circuit pels artistes que acull la programació».

L’actual 25ª edició, de fet, va inaugurar-se divendres passat a les Cotxeres de Sants de Barcelona, allà on tot va començar anys endarrere, amb el grup Ovidi 25, col·lectiu d’artistes que es va anar agrupant des que el Barnasants ja va dedicar la seva 20ª edició a Ovidi Montllor. Des del passat divendres i fins al proper 18 d’abril, el Festival, que aquest 2020 duu per lema «La cultura és el kalàixnikov del segle XXI», oferirà al voltant de 135 concerts, a espais tant de Menorca com de Mallorca, Formentera, L’Alguer, País Valencià i Catalunya.

Una de les característiques d’aquesta 25ª edició, a més d’aterrar per primera vegada a Menorca i Mallorca, per exemple, i per facilitar encara més la circulació de propostes i promoure les actuacions, és que no només actuaran a Menorca artistes que no són de l’Illa sinó que els músics menorquins participants actuaran a altres indrets que no són Menorca. En aquest cas, hi són presents les propostes musicals de Cris Juanico, Borja Olives, Leonmanso i Guiem Soldevila, qui, aquest darrer, inaugurarà l’edició a Mallorca aquest dissabte 1 de febrer actuant a l’Auditori del Conservatori de Manacor amb el seu «Fins demà o la propera metamorfosi».

A Menorca, el concert inaugural l’oferirà l’emergent mallorquina Clara Fiol i Joan Vallbona el 14 de febrer a l’Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga i el dia 15 a Es Nou Bar de Maó. Després, els 28 i 29 de febrer actuaran Glòria Julià i el seu grup Vers Endins, els 6 i 7 de març la formenterenca Maria José Cardona, els 13 i 14 de març la mallorquina Maria Jaume Martorell, i els 27 i 28 de març el músic empordanès Joanjo Bosk. Tots els concerts es faran amb el sistema de taquilla inversa.