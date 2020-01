Miquel Àngel Limón optarà a la coordinació científica de l’IME

El president del Consell Científic de l’Institut Menorquí d’Estudis, Miquel Àngel Limón, va anunciar aquest dijous que renunciarà al càrrec amb l’objectiu de presentar-se com a candidat a la coordinació científica de l’entitat, posició que abandona per jubilació Josefina Salord.

L’anunci el va fer Limón durant la inauguració del curs acadèmic 2020, on aprofità per agrair públicament la dedicació de Salord, de qui va reconèixer la «solidesa intel·lectual i de rigor laboral que ha demostrat la nostra coordinadora els set anys que s’hi ha estat a plena dedicació i amb impecables resultats». I recordà el vincle de la filòloga amb la institució des dels seus orígens. Per açò, anuncià també Limón que «proposaré al Consell Científic que li sigui atorgada la més alta distinció corporativa».

Nou curs, nous reptes

L’acte va tenir lloc a Can Victori i va servir per presentar la memòria referida al 2019 i el pla anual per al 2020, un exercici que de nou es preveu que sigui de progressió, amb més cursos, jornades i seminaris, més recerca i investigació, més feina relacionada amb les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM), i una major activitat editora.

Quant a la tasca editora, l’IME té previst incrementar el nombre de publicacions (fins a 26 llibres el 2019), tant pel que fa a edicions pròpies (col·leccions Capcer, Petit Format, Cova de Pala, Xibau, Papers), com a treballs en col·laboració amb altres institucions.

Destaquen projectes editorials com la publicació, almenys, dels dos primers (de tres) volums l’«Obra científica» de Pasqual Calbó («Tractats de matemàtiques pures» i «Física experimental i matemàtica»); el tercer volum de l’«Obra gramatical francesa» d’Antoni Febrer i Cardona; o la segona edició de les «Cançons populars menorquines» de Francesc Camps i Mercadal.

Referit a esdeveniments, a més de les habituals Trobades Científiques de la Mediterrània, l’Escola de Salut Pública o la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei; durant el 2020 destaca un curs sobre sostenibilitat turística a l’octubre; la segona edició de les Jornades de premsa i periodistes de Menorca; o una jornada sobre el «Teatre nadalenc a Menorca» i el 150 aniversari d’«Els Pastorells». Igualment, el juliol, l’IME dedicarà la ja consolidada jornada d’estudi i d’homenatge a la figura de la recentment desapareguda Aina Moll, en el que ha de ser el tribut pòstum per part de la institució.

El tricentenari del naixement de Giuseppe Chiesa o els 50 anys de la mort de Gumersind Gomila seran altres cites importants.

Investigació

Aquest 2020 continuarà la feina amb les DEM. Es presentarà el document referit a energia i s’iniciarà el que abordarà els models agroalimentaris i de territori.

Un dels grans valors de l’IME són els grups d’investigació. En aquest sentit, s’esperen per exemple aportacions interessants per part del Grup de Recerca Musicològica, amb la publicació de monografies, activitats sobre l’Any Beethoven, o un acte sobre la iconografia musical en les pintures de Chiesa.