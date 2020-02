L’enigma Flaquer, al descobert

«Som a començament del segle XX i l’intrèpid arqueòleg Joan Flaquer acaba de fer una troballa que el marcarà per sempre. En una de les seves habituals excavacions ha descobert més de dos-cents vasos de fons alt de final del període talaiòtic en molt bon estat de conservació. Comença a fer-se de nit i no li queda gaire temps. Notari de professió i metòdic com és, sap que no pot perdre el temps anotant al seu quadern la descripció de cadascun dels objectes que té al davant. El misteri està a punt de començar...»

Així com una novel·la d’intriga, el Museu de Menorca presenta la seva nova exposició temporal «Joan Flaquer i l’enigma dels 400 vasos. 50 anys d’arqueologia menorquina (1910-1960)» que s’inaugura aquest dissabte i es podrà visitar fins al 4 d’octubre.

El Museu ret així un homenatge a Joan Flaquer i Fàbregues (Maó, 1877- Madrid, 1963), un dels màxims representants de l’arqueologia menorquina de la primera meitat del segle xx. Col·leccionista, numismàtic i arqueòleg, participà activament de la vida cultural maonesa, que en aquells instants es desenvolupava entorn de l’Ateneu maonès, i publicà a la «Revista de Menorca» un seguit d’articles sobre arqueologia, història i numismàtica menorquina.

Notari de professió, el seu prestigi en relació amb l’arqueologia i la seva llarga trajectòria li permetran ser nomenat comissari insular d’Excavacions Arqueològiques de Menorca, president de la Junta del Patronat del Museu Provincial de Belles Arts de Maó i president de la Subcomissió de Monuments de Menorca. A la vegada fou acadèmic de la Reial Acadèmia de la Història i de la Societat Arqueològica Lul·liana. Com es podrà veure a l’exposició es relacionà amb personalitats molt destacades en el món de la història del passat com Margaret Murray i Dorotea Bate, així com amb altres erudits de l’Illa com Francesc Cardona Orfila, Francesc Hernández Sanz, Antoni Vives Escudero, Maria Lluïsa Serra, Gabriel Martí Bella i Josep Mascaró Passarius, entre altres.

Col·leccionista

Joan Flaquer arribà a atresorar al seu domicili familiar del carrer d’Anuncivay de Maó, una enorme i valuosa col·lecció privada tant de materials arqueològics i numismàtics com de documentació en paper sobre les seves investigacions.

El juny de 2017 el Museu de Menorca va rebre en dipòsit el llegat d’objectes històrics que Flaquer havia deixat al seu net Juan Luis Ydoate Flaquer: més de tres mil peces arqueològiques, la major part prehistòriques, romanes i islàmiques trobades a Menorca, a banda d’una important col·lecció de monedes i un gran volum de documents. El dipòsit té un gran valor pel fet de representar el fons íntegre d’un dels pioners de l’arqueologia menorquina.

La gran col·lecció de Flaquer va posar també sobre la pista als arqueòlegs del Museu de Menorca sobre uns 400 vasos de fons alt, un tipus de ceràmica exclusiva de la Menorca talaiòtica. Malgrat la importància d’aquest conjunt, Flaquer va deixar poques referències sobre aquestes peces. Tanmateix, un equip d’arqueòlegs del Museu va seguir les poques pistes de què disposaven per a fer una nova troballa a finals de l’any passat d’un conjunt intacte de 50 d’aquests vasos dels nostres avantpassats talaiòtics.

L’exposició dedica tota una sala al misteri dels vasos, explica la trajectòria del personatge i de l’arqueologia menorquina, mostra alguns objectes de la seva gran col·lecció i recrea també el seu despatx en un viatge al passat com els que feia Flaquer.