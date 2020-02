Hauser & Wirth, de Nova York a Menorca

Hauser & Wirth continua treballant per obrir pròximament la seva seu a Menorca, concretament a l’Illa del Rei. Un projecte que, per altra banda, no camina sol, ja que la galeria té previst ampliar les seves instal·lacions a Nova York amb un nou edifici al carrer de Chelsea.

La inauguració de les noves instal·lacions tindrà lloc el 2 de maig —abans de l’obertura de la seu a Menorca abans de l’estiu— amb una exposició col·lectiva, «The bride of God», amb obres d’artistes com Louise Bourgeois, Isa Genzken, Rodney Graham, Philip Guston, Jenny Holzer, Roni Horn o Lorna Simpson, entre altres.

El nou centre d’Hauser & Wirth tindrà 3.300 metres quadrats, més gran en extensió que el centre d’art de Los Angeles, que té 2.787 metres quadrats. Les instal·lacions que la galeria obrirà a l’Illa del Rei comptarà amb una superfície de 1.500 metres quadrats i 1.200 metres quadrats d’espai expositiu. Una superfície que duplica, i més, l’espai expositiu de la delegació que la marca té a Somerset, que disposa de 562 metres quadrats.