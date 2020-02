Cristina Rita, elegida presidenta del Consell Científic de l’IME

Cristina Rita Larrucea (Maó, 1955) és la nova presidenta del Consell Científic de l’Institut Menorquí d’Estudis. La designació va tenir lloc ahir fosquet, després que el fins ara president, Miquel Àngel Limón, hagués presentat recentment la seva renúncia per optar pròximament al càrrec de coordinador científic de la institució.

El Consell Científic, reunit ahir a Can Victori, aprovà per unanimitat l’única candidatura per rellevar Limón com a president d’aquest òrgan.

Cristina Rita Larrucea és membre fundadora de l’IME i figura en la Secció d’Història i Arqueologia. Anteriorment ha estat vocal del Consell Científic en dues etapes diferents, entre 1990 i 1993, i del 2008 al 2014. És llicenciada en Filosofia i Lletres, en l’especialitat de Prehistòria, Història Antiga per la Universitat de Barcelona. Ha exercit com a auxiliar laboral del Museu de Menorca i ha estat cap del Servei de Patrimoni Històric del Consell. En l’àmbit polític, ha estat regidora (PSOE) a l’Ajuntament de Maó i diputada al Parlament balear.