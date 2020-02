La petjada humana en la natura inspira a Ca n'Oliver

Quina és la petjada que deixam a la natura?, com ha canviat el nostre vincle d’uns anys ençà amb la natura? Aquestes són dues de les preguntes que en certa manera pretén respondre l’exposició que aquest divendres (19 hores) s’inaugura a Ca n’Oliver. Col·lecció Hernández Sanz-Hernández Mora del carrer d’Anuncivay de Maó, on hi serà fins al proper 12 d’abril.

L’exposició, organitzada per l’Ajuntament de Maó i comissariada per Carles Jiménez inclou, en quatre espais diferents i també al voltant dels 25 anys de Menorca com a Reserva de la Biosfera, les reflexions de cinc joves artistes menorquins sobre les relacions entre l’home i la natura, oferint diferents lectures a través del vídeo, la instal·lació, l’escultura i la música.

Els creadors illencs són Carme Gomila (Maó, 1987) i Francesc Llompart (Maó, 1987) amb la seva instal·lació audiovisual de sis minuts de durada «Macar»; Marina Lozano Triay (Es Mercadal, 1994) amb la instal·lació i vídeo «Reflexos i construccions d’identitat», on combina ferro, fusta i escorça (procés i construcció); Marina E.G. (Ciutadella, 1991) amb la instal·lació «Transmutacions»; i Macià Florit (Ciutadella, 1990) amb el vídeo documental «Cala Turqueta SA», una peça de sis minuts i quaranta-cinc segons de durada.