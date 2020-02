Un taller que cerca el talent audiovisual

El Vè Festival de Cinema de Menorca potencia la secció «Talent Jove» que estrenà en l’edició de l’any passat. Ho fa creant sinergies amb l’Ateneu de Maó, impulsant un taller de creació audiovisual dirigit a aquells menors de 35 anys que tenguin interès a poder participar en el concurs de curtmetratges del mateix festival.

La directora del festival, Inés Garrell, recordava aquest divendres durant la presentació del taller que «l’any passat vam iniciar la secció ‘Talent Jove’ per acostar-nos més als joves, perquè hi ha talent, però sembla que no acaben de sortir a la llum».

En la quarta edició del festival aquesta secció es va dur a terme amb la col·laboració de l’Escola d’Arts de Menorca, i ara «volem aprofundir més i arribar a l’àmbit balear».

La fórmula que proposen és la realització d’un taller de curtmetratges, gratuït i tutoritzat pel cineasta Macià Florit i amb una periodicitat d’una sessió per mes. «És un concepte nou de taller, entès com un laboratori obert on podrà venir qualsevol persona o grup que vulgui tirar endavant un projecte audiovisual», apuntà el realitzador. «L’objectiu és crear curtmetratges per al festival, però està molt obert a qualsevol idea», encara que finalment no es presenti el projecte al certamen.

«Normalment els tallers estan molt dirigits, amb objectius molt concrets, i noltros volem rebre les idees per acompanyar i orientar», sigui en la fase de guió, de rodatge, producció, edició.

Material i dates

Les inscripcions es poden fer directament a través de l’Ateneu. Per al taller es comptarà amb material cedit per l’Institut de la Joventut (Injove). «Tindrem càmeres, trípodes, focus, gravadores» i «qui vulgui editar haurà de dur el seu ordinador», detallà Florit.

El taller es farà els dies 29 de febrer, 14 de març, 18 d’abril, 16 de maig i 13 de juny, de 10 a 13 i de 16 a 19 hores. Els assistents hi podran anar una estona o tot el dia i «podrem sortir a gravar una estona i tornar per editar» o desenvolupar guions o qualsevol altra fase del procés creatiu, «sigui un curtmetratge, un videoclip o un vídeo sobre Menorca». I la darrera sessió, la de juny, posterior al dia 1 en què s’haurà tancat el període per a presentar els treballs a la secció «Talent Jove», del festival, servirà de repàs o per a completar feines.

La presidenta de l’Ateneu, Margarita Orfila, apuntà que «aquesta serà la col·laboració més intensa amb el festival, era una assignatura que teníem pendent establir una connexió més activa». L’entitat aportarà el local i el personal per obrir els dissabtes.