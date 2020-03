Amics de s’Òpera recupera fer dues obres l’any del 50è aniversari

L’any que ve, 2021, tindrà lloc la 50ª Temporada d’Òpera de la Fundació Menorquina de l’Òpera, i l’associació Amics de s’Òpera de Maó ho pensa celebrar de forma especial: recuperant, com feia fa uns anys, la realització de dues produccions operístiques durant la temporada, i no programant-ne només una i un concert líric com actualment.

Aquesta decisió, i tot i que encara no s’han anunciat els títols concrets de les òperes, va ser llançada ahir fosquet durant la celebració de l’assemblea dels Amics de s’Òpera de Maó per part del seu president Joaquim Comas, qui, igual que la resta de 14 membres de la junta directiva (el secretari Santi Pons Quintana i els 13 vocals), continuaran al capdavant de l’entitat després de ser avalada la renovació dels seus càrrecs durant un període de dos anys més.

Durant l’assemblea van ser presentats, també, els detalls de la 49ª Temporada d’Òpera, que comptarà amb «La Bohème» de Giacomo Puccini com a producció operística. «La Bohème» es representarà els dies 29 i 31 de maig al Teatre Principal de Maó, en una producció de la Fondazione Teatro Regio di Parma que dirigirà musicalment el mestre madrileny José Miguel Pérez Sierra i escènicament el prestigiós italià Massimo Gasparon.

L’elenc de solistes, amb el Cor Amics de s’Òpera de Maó acompanyant-los i amb la música de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, estarà integrat per Airam Hernández (fent del poeta Rodolfo), Maria Mudryak (brodadora Mimi), Alessandro Luongo (pintor Marcello), Maria Monzó (Musetta), Joan Martín Royo (músic Schaunard), Nicola Ulivieri (filòsof Colline) i Fernando Latorre (llogater Benoit i conseller d’Estat Alcindoro).

Abans, el 3 de maig, tindrà lloc una conferència divulgativa del popular Ramon Gener sobre «La Bohème», i la 49ª Temporada d’Òpera es completarà amb un potent concert líric, el 21 de novembre al Principal, amb la soprano nascuda a Yerevan (Armènia) Hasmik Torosyan i el tenor nascut a Piura (Perú) Iván Ayón Rivas. Per al concert líric també es comptarà amb l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i amb la direcció musical de l’italià Simone di Felice.