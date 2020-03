Una proposta teatral amb humor per dir ‘no’ al masclisme

La companyia de Sant Lluís Tornam a ser aquí presenta aquest cap de setmana «De dones», un espectacle basat en la comèdia i dirigit a tots els públics, que pretén fer reflexionar, a través del teatre, sobre feminisme i masclisme i sobre els clixés existents que la societat té com a normals però que realment atempten contra les llibertats individuals de la persona.

Aquest és un espectacle que, de qualque manera, denuncia la realitat social actual. «El teatre i la comèdia són bones eines per ser crítics i poder riure de noltros mateixos», explicava ahir el director de «De dones», Pau Seguí. «Avui en dia fa feredat veure com hi ha dones que moren per violència masclista, les injustícies que hi ha i els micromasclismes que donam per suposats».

Textos propis i d’altres autors

L’espectacle, de quasi dues hores i que es podrà veure a la Sala Albert Camus (dissabte, 20 hores; diumenge, 19 h), enllaça amb un fil conductor diferents textos.