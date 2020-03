Cant a la dona, mare i no mare, de Rita Barber

Rita Barber ja ha cantat anteriorment a les dones, però segons manifesta ella mateixa, mai no ho haurà fet d’una manera «tan compromesa i personal» com en l’espectacle que proposa per aquest diumenge al Teatre Principal (19 hores). Es tracta de «28 días de luna».

El públic podrà veure damunt l’escenari una conjunció entre música, poesia, textos dramatúrgics i fins i tot alguna pregària i algun conte i creació pròpia. «L’espectacle neix de les preguntes que Juan Carlos Talavera i jo ens hem hagut de fer, aquelles que a vegades obtenen les respostes que vols, però a vegades no». I és que, apunta Barber, «28 días de luna» fa referència al «moment en què et posiciones davant del fet de ser mare». Un espectacle que sorgeix «del compromís íntim, del moment en què ets mare, o d’aquell en què no ho pots aconseguir, o aquell en què a la mare se li mor un fill». Situacions que, d’una manera o altra, es refereixen a totes aquestes dones mares.

Talavera, director de l’espectacle i parella de Barber, indica que l’actriu i cantant canta, recita i interpreta damunt l’escenari, acompanyada pel pianista i violoncel·lista Germán Barrio. «La música i la paraula, amb teatre i poesia i amb algunes projeccions, ajuda a crear una acció dramàtica», per arribar a generar sentiments. «Amor, emoció i humor, flueixen durant tot l’espectacle», diu Talavera, qui afegeix que no falten referències mitològiques i històriques.

La durada aproximada és d’uns 80 minuts, i després s’obrirà un col·loqui entre la cantant i el públic. La intenció és compartir experiències i impressions i respondre les preguntes que els assistents formulin.