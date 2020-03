Rodo Gener, candidat a millor actor dels premis Max

L’actor menorquí Rodo Gener (Ciutadella, 1973), professional des de l’any 2001, és un dels 20 candidats a endur-se’n el prestigiós premi Max de teatre com a millor actor protagonista d’enguany, pel seu paper en l’obra «Magallanes.0».

El nom de Rodo Gener, que ha expressat la seva «satisfacció» per aquesta candidatura a uns premis que «són els Goya del teatre»: de fet, «estar nominat als Max ja és un premi»; figura a una llista on també hi són, entre d’altres, actors com Emilio Gutiérrez Caba (per «Copenhague»), Israel Elejalde (per «Ricardo III») o Lluís Homar (per «La neta del senyor Linh»).

Anteriorment, Rodo Gener havia obtingut premis de millor actor a nivell balear, com ara dues vegades el premi Escènica (pel seu paper a «El solitari Oest» i a «Algú que miri per mi») o el dels Teatres i Auditoris Públics en 2016, per «Jo Odisseu» i «Un tramvia anomenat Desig», però encara mai havia estat candidat a millor actor protagonista als premis Max de les Arts Escèniques. Tot i que fa uns anys fou finalista al Max de millor espectacle revelació amb «Tape», on entre d’altres també hi participà l’actriu menorquina Queralt Albinyana, essent ara un gran «bot endavant» per a Gener.

Aquests guardons d’arts escèniques, els més prestigiosos de l’àmbit espanyol i que arriben a la 23a edició, seran lliurats el proper 29 de juny al Teatro Cervantes de Màlaga, coincidint amb el 150è aniversari d’aquest teatre i amb el 120è aniversari del naixement de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), organitzador dels premis Max.

L’estrena de «Magallanes.0» fou a principis de novembre a Sevilla, i ja s’ha pogut veure també a Santiago de Xile i a diverses poblacions de Mallorca, com al Teatre Principal de Palma i, avui, al Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor. Entre d’altres, properament, el maig, arribarà al festival de teatre de Lisboa.

«Magallanes.0» és un monòleg tragicòmic que recull les dificultats viscudes i reflexions del personatge Magallanes en la seva primera volta al món, i ha estat seleccionat per al programa oficial de la Comisión Estatal del V Centenario de la primera Vuelta al Mundo i per la Red Mundial de Ciudades Magallánicas.