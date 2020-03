La voz de Gemma More pide paso

Cuando en 2016 comenzó a ser conocida en la Isla como cantante gracias a sus versiones, Gemma More ya tenía en mente el proyecto de grabar composiciones propias. «He tardado algo más de lo previsto», reconoce la artista de Alaior, a quien ahora le ha llegado el momento. En primavera publicará su disco de debut, «Voices», pero antes, este viernes ha lanzado el primer single de adelanto, «Yo no me quedo aquí», a través de las diferentes plataformas digitales.

Se trata de un estreno en el marco de las celebraciones en torno al Día de la Mujer, «un tema que habla del maltrato con un mensaje claro pero optimista», avanza la cantante.

Gema More pone la voz a un proyecto muy personal pero para el que ha contado con su socio artístico en otro buen número de aventuras musicales, Paolo Scarpa. Ambos, bajo el nombre de Wanderlust, han dado vida al Sputnik Project, centrado en promocionar artistas de la Isla, o los conciertos secretos. Ahora amplían sus miras como sello discográfico para lanzar «Voices», trabajo en el que conviven las canciones en castellano con otras tantas en inglés.

Y ello tiene que ver con la vocación internacional de un disco que se ha ido forjando con el paso del tiempo entre Italia y Menorca después de que la idea comenzara a tomar forma durante un viaje de More y Scarpa a Atlanta (Estados Unidos) el año pasado. Ambos comparten la autoría de música y letra de unos temas que también cuentan con los arreglos instrumentales y la guitarra del italiano, que ha buscado la colaboración, desde la distancia, de dos compatriotas: Fabio Bortolani (bajo) y Gianluca Raisi (percusiones).

Un conjunto al que se ha encargado de dar forma Ettore della Campa (italiano afincado en Menorca), ingeniero de sonido con experiencia internacional en el campo de la música disco. Sin embargo, el primer álbum de Gemma More, como ya se puede adivinar en el adelanto, suena a otra cosa. La cantante se atreve a definirlo como «pop folk», estilo al que recurre para hablar «de la vida, el amor y los estados de ánimo». Y en ese sentido, el paso del tiempo y la demora en su debut discográfico han jugado a su favor: «Ahora me siento más preparada, me ha ayudado a descubrirme a mí misma, las cosas hay que cocinarlas despacio», reflexiona.

Pendientes de los últimos retoques al álbum, que pretenden tener listo entre finales de abril y principios de mayo, desde Wanderlust ya planean la gira de presentación de un trabajo con el que pretenden llegar más allá de las fronteras de la Isla. La intención es actuar en otoño en la Península, y «por qué no», en algún país europeo. «Nuestra idea es que la música pueda llegar al máximo público posible», concluye Scarpa.