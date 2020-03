Un dietari a base de haikus ‘fotogràfics’

Fa anys que el menorquí resident a Ripoll (Girona) des de 1990, Armand Escandell Preto (Es Castell, 1962) ve escrivint haikus i que és, de fet, un apassionat de la cultura oriental, probablement gairebé des que en el seu moment descobrís el llibre «100 poemas chinos», cridant-li l’atenció aquella manera d’observar el món.

Provinent del camp visual, és conegut per la seva feina pictòrica i fotogràfica i treballa com a professor de dibuix a l’IES Abat Oliba de Ripoll, els haikus li van agradar de seguida, «tal vegada perquè és una forma poètica molt visual, petites fotografies d’un instant, d’una observació: fotografies de la immediatesa», apunta Escandell. A més, per la seva brevetat (l’estructura clàssica d’un haiku, d’origen japonès, és una estrofa de 17 síl·labes mètriques repartides en tres versos de 5, 7 i 5 sílabes respectivament), «m’agrada aquesta cosa senzilla, d’intentar explicar el màxim en molt poc».

Entre d’altres, aquesta passió el va dur a guanyar l’any 2018 el premi Illa de Menorca de poesia amb «Haikus d’hivern». I, també, des del primer dia de 2019, a començar el repte d’escriure 5 haikus cada dia. El repte el va aconseguir i al final de l’any tenia un total de 1.825 haikus, agrupats de 5 en 5 d’acord amb cada un dels 365 dies de l’any.

I és de la selecció d’uns 300 d’aquells 1.825 haikus de 2019, agrupats de 4 en 4 i no de 5 en 5 com inicialment, que ara Armand Escandell acaba de publicar el llibre «Variacions amb repetició», editat per Neopàtria. Un títol que ve del fet que aquestes agrupacions de haikus són de 4 en 4 i corresponen al mateix dia, essent moltes vegades «quatre visions d’un mateix fet que, tot i que van canviant, també repeteixen qualque cosa».

Tot i que la temàtica concreta és variada, també per aquella «obligatorietat» del repte d’escriure cinc haikus cada dia, els versos manifesten bàsicament coses quotidianes, del dia a dia que anava observant, convertint-se, també, «en un petit dietari» a base de haikus fotogràfics. En aquest cas, i encara que no surt la data concreta, ordenats cronològicament i, molts d’ells, amb el dia concret en què es va escriure identificable per qualque fet.

La primera presentació pública de «Variacions amb repetició» va tenir lloc el 28 de febrer a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, amb la presència de l’autor i de Ramon Alabau (autor del pròleg) i de l’editor Antoni M.Bonet. La intenció, que ara per ara no es sap per la qüestió del coronavirus, seria presentar-lo a Menorca en una data propera a la Setmana Santa.