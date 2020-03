Animació antivirus per a petits i grans des d’Instagram

Per tal que «aquests dies tan difícils siguin més bons de dur», l’empresa d’animació de festes i esdeveniments Menorca Festa, amb Joan Pau Bonet al capdavant, ha posat en marxa la iniciativa «Animació antivirus», amb un programa d’actuacions en directe a través del seu Instagram @menorcafesta, sempre gravant des de casa a través de mòbil.

El programa, amb actuacions per a petits i grans, va començar aquest dilluns capvespre amb l’espectacle de titelles «El mag Babadú i els seus amics», amb una durada d’uns 50 minuts i per on hi van passar uns 350 visitants durant aquest temps.

Les properes actuacions previstes, que no tenen una durada inicial concreta, es faran aquest dimecres a les 17 h amb «Minion Show», el divendres dia 20 a les 20.30 h amb «Quiz Show», un joc de preguntes i respostes per a adults, i el dissabte 21 a les 17 h amb l’anomenat «Tardeo digital Dj Menorca Festa», en què Bonet punxarà temes d’Alaska, Queen, Michael Jackson i altres per animar el capvespre.