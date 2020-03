Biblioteques per alleujar el confinament

Compartir «recursos i vivències en aquest temps extraordinari de confinament i biblioteques tancades al públic». Aquest, juntament amb potenciar el servei digital de promoció a la lectura, és un dels objectius principals del blog #biblioconfinats, nascut per part de les biblioteques de l’Illa a través de la Xarxa de Biblioteques de Menorca, després d’uns dies de romandre closes al públic i amb el personal bibliotecari treballant a porta tancada amb la gestió d’aquests espais culturals, les col·leccions i els serveis.

Un dels apartats d’aquest blog acabat de néixer és el de «Biblioteca digital», dedicat sobretot a la difusió dels recursos digitals literaris i culturals en general, gratuïts i que de cada dia creix en nombre, procedents, la majoria, de plataformes de pagament que els alliberen perquè tothom hi pugui accedir durant aquestes setmanes.

Així, hi ha des d’un recull de música, pel·lícules, llibres i jocs fins a museus en línia (com el British Museum, el Musei Vaticani o el Prado i el Louvre), passant per audiollibres i podcasts, música (per exemple amb el Metropolitan de Nova York o la Berliner Philarmoniker), representacions de teatre (a través de la Teatroteca del Centro de Documentación Teatral de l’INAEM) o diferents llibres, revistes i audiollibres.

És des d’aquest darrer apartat des d’on es pot accedir a la plataforma de préstec de llibres electrònics eBiblio Illes Balears, havent-se de descarregar l’aplicació a través del nombre de carnet de la biblioteca (també han editat una mena de tutorial a l’apartat de vídeos).

A la vegada, al mateix #biblioconfinats s’ha habilitat un apartat («Poesia de confinament») per tal que les persones que ho desitgin es gravin recitant un poema, amb la idea, a partir d’aquestes accions individuals, de crear un vídeo per al Dia de la Poesia, que és el 21 de març. Ahir ja hi havia penjats dos vídeos de persones que reciten versos, de «La vaca cega» de Joan Maragall i de «Besades de fum» de Tomeu Truyol.

A poc a poc, la intenció també és que, al corresponent apartat, s’hi vagin afegint gravacions de persones llegint contes o fragments d’obres, amb la participació virtual dels clubs de lectura, «així com totes les iniciatives que vagin sorgint i que es puguin fer per incentivar la lectura», s’apunta des de la Xarxa de Biblioteques de Menorca. I és que des de la Xarxa «es vol convertir el confinament en una oportunitat per llegir més i xalar amb productes culturals i d’oci al nostre abast». A tots els continguts del blog s’hi pot accedir a través del web www.bibliomenorca.net.