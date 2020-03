Gran Premi d’Espanya 2019 a Joventuts Musicals de Maó

Joventuts Musicals de Maó i la seva temporada per a commemorar els seus primers 60 anys de vida han estat reconeguts amb el Gran Premi d’Espanya 2019, en la modalitat de música. Es tracta d’una distinció que concedeix la divisió espanyola d’Ars Meditarránea Internacional, entitat que ha anunciat fins a sis premiats més, en altres categories.

La notícia, comunicada oficialment aquest mateix divendres, ha estat molt ben rebuda des de l’entitat menorquina, a la qual se li reconeixen les seves sis dècades d’activitat a favor de la música.

Des de l’associació, el seu president, Lluís Sintes, no amagava la satisfacció per aquest tribut, que feia extensiu «a tota la massa social». I és que «és un premi que homenatja l’afició dels maonesos per la música. Sense la gran participació de socis i públic general, els nostres concerts no tindrien la repercussió que tenen».

Així mateix, Sintes no s’oblidava dels «patrocinadors i, sobretot, de les institucions, tant Ajuntament de Maó com Consell insular, que ens donen un suport econòmic i logístic important».

Ars Mediterránea ha concedit altres sis guardons, en les categories de certamen o mostra teatral, teatre infantil i juvenil, teatre social, teatre LGTBI, teatre contemporani i teatre clàssic. També hi ha una categoria de dansa, però ha resultat deserta. L’acte d’entrega dels premis està previst per al 27 de juny, a Vilanova i la Geltrú.

L’aniversari

Joventuts Musicals de Maó va configurar tota una programació per a commemorar el seu aniversari. Destacaren propostes com el concert commemoratiu on oferiren el mateix repertori amb el qual es presentaren el segle passat; «El Messies» participatiu, de Handel, amb l’Orfeó Ramon Llull de Palma; o les nou actuacions que van formar el programa del Festival de Música d’Estiu celebrat l’any passat.