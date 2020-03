Tretze rapsodes units a la xarxa amb ‘Versos aïllats’

L’èxit obtingut el cap de setmana passat pel festival musical Tots a ca teua, amb més de 135.000 reproduccions, ha animat a plantejar una proposta semblant per als amants a la poesia. És «Versos aïllats», que aquest dissabte capvespre i diumenge reunirà tretze poetes recitant textos.

Al capdavant de la iniciativa hi ha Llucia Palliser i Guillem Benejam, que proposaren a un grup de poetes la creació d’un espai dirigits «a tothom a qui li agrada la poesia». Ho explica Bep Joan Casasnovas, implicat en l’organització de l’esdeveniment, qui apunta que «la voluntat és aportat el nostre granet d’arena per oferir propostes a la gent en aquests moments en què tothom és a casa».

Els tretze autors es connectaran a través de la pàgina creada a Facebook per a l’ocasió. Les seves intervencions es repartiran entre aquest dissabte i diumenge, entre les 18 i les 20 hores.

Aquest dissabte encetarà aquest «Versos aïllats» Fàtima Anglada, i cada vint minuts entraran a escena Blanca Argilés, Guillem Benejam, Bep Joan Casasnovas, Maria Galetta i Tomeu Truyol en actuació conjunta, i Pere Gomila tancarà la primera jornada.

I diumenge serà el torn de Carles Mercadal, Carlos Minuchín, Jordi Odrí, Llucia Palliser, Blanca Ripoll i Damià Rotger.

«La idea és que cada un de noltros reciti poemes durant uns quinze minuts», proporcionant un parell d’hores de versos. «Hi haurà textos propis i tal vegada algunes creacions noves», avançà Casasnovas, encara que cada autor farà la seva proposta.

Des del grup impulsor d’aquesta idea són conscients que «la poesia no té tanta repercussió com la música», però així i tot creuen que val la pena oferir alternatives variades que poden arribar a públics diversos i interessats per la cultura, en aquest cas per la poètica.