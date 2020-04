Un nuevo disco inédito se suma al legado de David Bowie

Cuatro años después de su muerte, sigue apareciendo material inédito de David Bowie. El 17 de abril se lanzará, únicamente en plataformas de streaming «ChangesnowBowie», nueve cortes grabados y mezclados en los Looking Glass Studios de Nueva York a finales de 1996.

Para tener el formato físico habrá que esperar al día 20 de junio, cuando se lanzará en LP y CD, con motivo de la celebración del el Record Store Day 2020, que ha pasado a esa fecha desde la original del 17 de abril, debido al coronavirus.

Se trata de un disco de grabaciones realizadas durante los ensayos que precedieron al concierto de cumpleaños del «Duque Blanco» en el Madison Square Garden, según detalla una nota de Parlophone Records. Como adelanto, a partir de este viernes, también en plataformas, se podrá escuchar una versión del clásico «The Man Who Sold the Word» incluida en el disco.

El día 10 se lanzará el vídeo «Repetition´97», inédito hasta la fecha, filmado en los ensayos del Earthling Tour, en Hartford Connecticut por Tim Pope. La versión de audio de esta grabación también estará disponible en todas las plataformas streaming a partir de esa fecha.

«ChangesnowBowie» recoge el trabajo de finales de los 90 del compositor, durante la grabación y promoción de su álbum de 1997 «Earthling». Clásicos de la talla de «Lady Stardust», el ya disponible «The Man Who Sold The World» o la versión de «White Light White Heat», de The Velvet Underground.

Entre los músicos que acompañaron al cantante en estas sesiones se encontraban algunos de sus colaboradores habituales como Gail Ann Dorsey al bajo y voz - inseparable de Bowie desde 1995-, así como Reeves Gabrels que definió el sonido del 'Duque blanco' durante los años 80 y 90 a la guitarra.

La portada incluye un retrato del artista en blanco y negro tomado por el fotógrafo Albert Watson en 1996.