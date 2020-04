‘Solidari a casa’, concurs de dibuix en el confinament

L’Ajuntament d’Alaior i la Biblioteca Pública Municipal convoquen un concurs de dibuix per a fillets de fins a 14 anys del municipi. Sota el títol de «Solidari a casa», pretén estimular i entretenir durant el confinament.

Aquest certamen té com a principal finalitat servir d’alternativa per al públic infantil en un temps en què és complicat gestionar la llarga estada a les cases. Així, combina la promoció d’«activitats divertides i imaginatives que permetin estimular la creativitat», i l’aportació de «valors de solidaritat».

Els dibuixos, en format A-4, s’hauran d’enviar fins al 10 d’abril a bibalaior@gmail.es, amb les dades del participant (nom, llinatges, edat, adreça i telèfon) i l’autorització del pare o la mare (nom complet i DNI) per a participar. La biblioteca farà un registre per ordre d’entrada i es publicaran les obres a les xarxes socials. Un jurat seleccionarà cinc dibuixos guanyadors, que serviran per il·lustrar els punts de llibre que s’editaran.