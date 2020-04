“Elàstic”, la nueva canción de Leonmanso

"Elàstic" una nova cançó de Leonmanso publicada a totes les plataformes digitals el 9 abril de 2020. Una cançó alegre per posar un poc de color a aquests dies grisos. Tracta del valor de ses coses petites, es petits detalls, aquells objectes que es converteixen en amulets. Veu i guitarra acústica: Llure. Marquès Guitarra elèctrica\slide: Martí Genestar Baix: Josep Bagur Percussió: Dani Benejam. Cors: Bep Teixidor, Quim Torres i Llure Marquès Mescla i masterització: Bep Teixidor Fotografia: Josep Bagur (http://www.josepbagur.com). Més info: http://www.velomarrecords.com https://www.facebook.com/clubdelrinosaure Ja fa molta estona que em roda pes cap vendre aquelles coses que casi he tirat, entre elles, una que vull destacar... un elàstic! Va arribar a ses meues mans per culpa de s'amor, em va deixar una marca fonda a n’es braó, si no fos per plorar fa estona hagués tirat... un elàstic! Però l'he estat guardant vint anys com si fos meu, quan en realitat serà per sempre seu, avui mateix vendré per sempre aquest objecte... un elàstic! Qui el compri haurà comprat i no el podrà tornar, que quedi clar, no es pot … “uns dies per provar”. Per sempre serà teu... un elàstic! L'he subhastat a eBay i tenc un comprador, és un jove australià que es veu no sent dolor. El tenc empaquetat i llest per enviar... un elàstic! Justament demà hi ha vaga de carters, també d'empreses, ses que fan enviaments. Hauré de ser prou fort per guardar un dia més... un elàstic! Sa pura realitat supera sa ficció, ara s'australià diu “ahir era sí, avui no”… torn a sentir que res em pot lliurar d’es mos... d'un elàstic! El vaig dur per amor i viure acompanyat, però sa pell i es pols només l’han malgastat. Per sempre serà meu... un elàstic! Quan qui t'estima et diu “ho podem intentar”, s'elàstic torna a ser element important, ja no te'l vols llevar, dóna significat... a un elàstic! No sé si durarà, sa gràcia pot ser així, et penses “ho he clavat”, però ha sigut es vi. De moment el duré fins que el perdi entre es dits... un elàstic! No em vull desfer de tu, perquè tu no ho has fet, sempre m'has acceptat i m'has fet quedar bé, inseparable amic saps que no em llevaré... un elàstic! Me'l vas regalar mentre sortia es sol, va eclipsar es matí, sa força de s'amor. Sempre serà meu... un elàstic! 09-04-2020 Youtube: Velomar Records