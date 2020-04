Pèl de Gall anima l’aïllament amb ‘Paradís’ en acústic

El grup menorquí Pèl de Gall, que ha hagut d’ajornar diversos concerts per l’estat d’alarma, proposa la música com a eina per a lluitar contra l’aïllament. I ho fa presentant un videoclip, en acústic, del single «Paradís», tema inclòs en el seu quart disc, «A sa vostra salut».

El 30 de setembre Pèl de Gall publicà el videoclip oficial de «Paradís», cançó que té ara una segona versió, un nou vídeo musical realitzat des de la distància obligada que imposa el confinament. El grup, que «segueix més actiu i unit que mai, ha creat aquesta vegada una versió acústica i sentida de la ja ben coneguda cançó», afirmen.

Procés

«Paradís» ha estat enregistrada pels membres del grup, cadascú des de casa seva. Posteriorment, Eduard Florit (mescla i mastering) i Francesc Pons (edició i muntatge) han estat els encarregats d’unir les peces del trencaclosques i de fer realitat aquesta nova creació», detallen.

Els autors de «Totes ses deixades són perdudes», «Sa cançó de s’estiu», «Maria» o «José Ramón» s’han plantejat el videoclip com una via d’escapatòria a la crisi sanitària. «L’objectiu d’aquesta iniciativa és compartir la música» amb tothom que «es vulgui evadir per un instant dels problemes i les preocupacions a través de la música, i convidar-los a transportar-se al seu propi paradís». Es tracta de «donar suport a tota la població mitjançant la música, també la de recordar que ens hem de quedar a casa, i de demostrar que durant el confinament no tenim per què renunciar a gaudir de les nostres aficions». Així, conclouen, «ens hem de saber adaptar i reinventar. Si ho fem, podrem seguir fent allò que més ens agrada».