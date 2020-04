23-A: Un Sant Jordi virtual i sense llibres al carrer

L’ombra del coronavirus és allargada i afectarà el sector editorial. La festa del llibre que es celebra cada any el dia de Sant Jordi queda ajornada a Menorca, encara que no es renuncia a les habituals activitats paral·leles. Serà el mateix dia 23, però en un format virtual, a través de la xarxa i les noves tecnologies.

El d’enguany serà un Sant Jordi atípic. Els llibres i les lletres, aquesta vegada, no ompliran els carrers amb les tradicionals fires d’exposició i venda. Almenys de moment. «Creim que fer ara una crida comercial per al dia del llibre, no és apropiat», explica el conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria. «I no és només pel confinament, sinó per les dificultats econòmiques» que comporta l’actual situació en termes generals, i que es preveuen que tindran una afectació important.

«Els ajuntaments, els llibreters i el Consell hem mantingut reunions els darrers dies», diu Maria. Trobades en les quals s’ha constatat la importància que té Sant Jordi com a jornada festiva. «Tots creim que seria una llàstima deixar passar una data tan especial», i per açò, tot i l’absència de paradetes de llibres al carrer, «s’ha acordat que es farà una programació d’actes, canalitzat a través d’un únic canal, perquès es puguin fer les activitats habituals». Es refereix Maria, per exemple, a «contacontes, recomanacions de llibres, presentacions de llibres si és que és possible». Unes propostes que «volem que siguin interactives i que el públic pugui intervenir».

Experiències prèvies

Encara sense un nom ni un programa definit, la proposta vol aprofitar l’experiència acumulada les darreres setmanes pels organitzadors d’esdeveniments a la xarxa, com el Festival Tots a ca teva, el recital poètic de Versos aïllats o el Biblioconfinats de les biblioteques. «Volem que s’afegeixin aquestes plataformes, que són autogestionades i altruistes, oferint-los un espai i que sigui com un reconeixement a tota aquesta gent», com agraïment a la labor social que han realitzat.

Quant a les fires de llibres, es preveu que «quan torni tot a la normalitat, es puguin recuperar», conclou el conseller.