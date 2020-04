Consciència a ritme de Mary Poppins

La cançó «Supercalifragilisticoespialidoso» i el seu ‘dan dilidili dan dilidili’ de Mary Poppins serveix d’inspiració per al vídeo musical que han realitzat els membres dels grups de teatre musical que dirigeix Víctor Genestar. En uns moments on l’aïllament impedeix continuar amb el dia a dia i les activitats habituals, els alumnes d’interpretació han creat escenes al voltant del confinament i l’ús de les mascaretes.

Cada setmana Víctor Genestar proposa als seus alumnes un repte diferent, perquè «és una manera d’estar connectats, de mantenir la il·lusió i l’esperit teatral, i per a desenvolupar la creativitat». I al mateix temps, per què no, «llençar algun missatge a la gent».

En aquest cas, el vídeo, penjat a Youtube, gira al voltant de la necessitat d’utilitzar les mascaretes i tot el que s’ha generat al seu voltant. És així que cada component dels grups de teatre que ha volgut participar ha creat un vídeo sobre la base musical que el director creà, amb el tema de Walt Disney. «El repte era que cada un tragués la seva creativitat». I així ha estat el resultat: els alumnes, caracteritzats, es renten les mans, cusen mascaretes amb la màquina de cosir, desinfecten amb lleixiu o ballen, tot cantant uns versos. «Ja han passat quatre setmanes de confinament i quan tot acabi haurem d’estar ben al corrent, dur mascareta serà sempre l’adient, salva del contagi tant a tu com a la gent». I amb qualque recomanació inclosa, com «deixa la [mascareta] quirúrgica per al professional, ell la necessita, no és per un tema banal. Anem tots a una i fem cas al senyal, baixarem la corba d’aquest bitxo infernal».

Una petició ‘mèdica’

Genestar explica que la idea d’aquest vídeo sorgeix a proposta de Maties Torrent, epidemiòleg de l’Hospital Mateu Orfila, per estendre la idea de la necessitat d’emprar mascareta i de fer-ho amb responsabilitat i pensant que els sanitaris i altres professionals les necessiten i no es poden malmetre.

Amb aquesta iniciativa també es posa damunt la taula la preocupació que hi ha en el sector cultural quan acabi el confinament. «Els que fem art tenim la responsabilitat de seguir amb les mateixes ganes, però alçam la veu perquè, des de dalt, ens ajudin, esteim molt preocupats per veure com tot tirarà endavant», conclou el director de les aules de teatre.